Ortadoğu'daki krizden etkilenen EasyJet'in kârı yere çakıldı

İngiliz kökenli ve düşük maliyetli havayolu şirketi EasyJet, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Orta Doğu savaşının jet yakıtı fiyatlarını yükseltmesi ve müşteri talebini düşürmesi nedeniyle üçüncü çeyrekteki kârının düştüğünü bildirdi.

EasyJet'in yaptığı açıklamaya göre, vergi öncesi kârları, Haziran ayı sonuna kadar olan üç aylık dönemde bir önceki yıla göre yüzde 70 düşüşle 85 milyon sterline (114 milyon dolar) geriledi.

Havayolu şirketi, Orta Doğu'daki çatışmanın başlamasının ardından yükselen yakıt fiyatları ve azalan tüketici talebinden etkilendiğini belirtti.

EasyJet'in yakıt maliyetleri geçen yıla göre 105 milyon sterlin arttı.

Şirketin CEO'su Kenton Jarvis, "Bu çeyrekte Orta Doğu çatışmasının etkisini yönetmeye devam ettik" diye belirtti.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "2026 mali yılı için nihai sonuç, önemli ölçüde kalan rezervasyonlara ve dalgalanmaya devam eden yakıt fiyatlarına bağlı." denildi.

İHALE SAVAŞI DEVAM EDİYOR

Ağırlıklı olarak Avrupa genelinde uçuşlar gerçekleştiren EasyJet, havayolu şirketinin sahipliği için yarışan iki ABD'li özel sermaye şirketi arasında yaşanan bir ihale savaşının merkezinde yer alıyor.

EasyJet, dev yatırım şirketi Apollo'nun hisse başına 7,15 sterlinlik sürpriz teklifinin, alternatif yatırım şirketi Castlelake'in hisse başına 6,90 sterlinlik teklifini geride bırakmasının ardından 2023 yılında da Atlas Air'ı satın alan Apollo'nun devralma teklifini destekledi.

İngiltere'nin mevzuatlarına göre Apollo'nun kesin bir teklif sunması veya vazgeçmesi için 7 Ağustos'a kadar, Castlelake'in ise 3 Ağustos'a kadar süresi var.