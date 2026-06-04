Ortadoğu'daki savaşın Avrupa'ya faturası: 1,3 milyon iş risk altında

Minzatu, Brüksel'de "2026 Avrupa İlkbahar Dönem Paketi" başlıklı çalışmaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.

AB'nin dışarıdan çok baskı gördüğü bir dönem yaşadığını ve direncini artırması gerektiğini belirten Minzatu, Ortadoğu 'daki gelişmelerin Avrupa'yı derinden etkilediğini ifade etti.

Minzatu, "Avrupa'da Ortadoğu'daki savaş nedeniyle özellikle enerji yoğun sektörlerde 1,3 milyon kadar iş risk altında." dedi. Euro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, nisan ayında yüzde 6,3 seviyesinde gerçekleşti.

AB şirketlerinin yüzde 77'sinin yatırımların önündeki en büyük engeli beceri eksikliği olarak değerlendirdiklerine işaret eden Minzatu, insanlara yatırım yapılması, işlerin iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının korunması gerektiğini anlattı.

Minzatu, Avrupa'nın en güçlü varlığının iç pazarı, sanayisi veya teknolojisi değil insanları olduğunu belirtti.