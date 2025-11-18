OSB sayısı 371'e yükseldi: "Türkiye Yüzyılı'nın üretim üssü"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni’ne KOSGEB Başkanlığı’nda katıldı.

Küresel ekonomide dengelerin hızla değiştiği bir dönemden geçildiğini vurgulayan Kacır, “Bölgesel çatışmaların, salgınların, enerji ve tedarik zinciri krizlerinin küresel düzeni yeniden şekillendirdiği kritik bir süreçteyiz. Liberal ticaret politikalarının terk edilmesiyle ticarette korumacılık öne çıkıyor. Ülkeler yeni döneme uyum sağlama çabasında” dedi.

"OSB'LER BİZİM İÇİN MÜKEMMELİYET MERKEZLERİ"

OSB modelini Türkiye’nin dört bir yanında yaygınlaştırmayı önemsediklerini söyleyen Kacır, OSB’leri “çevre dostu mükemmeliyet merkezleri” olarak nitelendirdi.

Kacır, “OSB’ler küresel tedarik zincirlerinde güvenilir bir parça olmamızı sağlayan ticaret kaleleridir” diye konuştu.

Son 23 yılda OSB sayısının 191’den 371’e çıktığını aktaran Kacır, toplam OSB alanının ise 48 bin hektardan 130 bin hektara yükseldiğini belirtti.

OSB’lerin 721 Ar-Ge ve tasarım merkezi ile 23 teknopark sayesinde yüksek katma değer üretim merkezlerine dönüştürüldüğünü dile getirdi.

YATIRIM TAHSİSLERİNE YOĞUN İLGİ

Sanayicilerin planlı üretim alanlarına erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirilen çevrim içi tahsis sistemine dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti:

“Son 13 ayda 191 OSB’de 21,7 milyon metrekarelik 1927 yatırım yeri için 5 bin 318 başvuru yapıldı. 59 OSB’de ise 35,6 milyon metrekarelik alan için 1433 ön tahsis başvurusu geldi. Bu ay ilan ettiğimiz 133 OSB’de 20 milyon metrekarelik 1327 yeni yatırım yeri için tahsis sürecini başlattık.”

Bu tablonun üretim cephesindeki güçlü dinamizmi ortaya koyduğunu ifade etti.

"LOJMAN UYGULAMASINI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Kacır, OSB çalışanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik adımlar attıklarını belirterek Manisa’da başlatılan lojman uygulamasının diğer üretim şehirlerine de yayılacağını söyledi.

“OSB’lerde inşa edilen ve mülkiyeti OSB’ye ait lojmanlarda çalışan emekçilerimiz şehirlerdeki kira bedelinin üçte biri maliyetle yaşayabilecek” diyen Kacır, sanayicilere desteklerin devam edeceğini vurguladı.

“328 milyar liralık yatırımın önünü açtık”

Kacır, HIT-30 Programı kapsamında elektrikli araç, güneş hücresi ve biyoteknoloji alanlarında 4,5 milyar dolarlık yatırımın Türkiye’ye kazandırılması için adım attıklarını hatırlattı.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı ile yüksek katma değerli yatırımların desteklendiğini belirten Kacır, “Bugüne kadar 328 milyar liralık yatırımın önünü açtık” dedi.

Hamle Programı kapsamında bu yıl döngüsel ekonomi, biyoteknoloji ve yeni nesil bilgi teknolojileri alanlarında 69 projenin desteklendiğini ifade eden Kacır, devam eden projelerin tamamlanmasıyla dış ticaret dengesine yıllık 11,4 milyar dolar katkı sağlanacağını bildirdi.