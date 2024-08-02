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Osmaniye'de 33 bin ton yağlık ayçiçeği rekolte beklentisi

Osmaniye'de alternatif ürün olarak ekilen yağlık ayçiçeğinden 33 bin ton rekolte elde edilmesi bekleniyor.

Osmaniye'de 33 bin ton yağlık ayçiçeği rekolte beklentisi

Merkeze bağlı Kesmeburun köyünde ayçiçeği hasat töreni düzenlendi..

Biçerdövere binen Vali Yılmaz, ayçiçeği hasat etti.

Vali Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, kent genelinde 90 bin dekar alanda ayçiçeği ekildiğini ve 33 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

'nin ayçiçeği üretiminde Türkiye'de 18'inci sırada yer aldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ayçiçeğinin üretimine bakanlığımızca da ciddi anlamda destek sağlanmaktadır. 500 çiftçimize 2 bin 825 kilogram ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık yüzde 75'i hibe olarak bakanlığımız tarafından çiftçilerimize verildi. Bugün de burada çiftçilerimizle ayçiçeği hasadına katıldık. Hasadımızın bereketli, hayırlı olmasını diliyorum."

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