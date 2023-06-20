Otel fiyatları cep yakıyor: Fiyatlar yarı yarıya arttı

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9 güne bağlanan Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala vatandaşlar tatil planlarını yapmaya başladı. Turizm sektörü de bayramda oldukça hareketli bir dönem yaşayacak. Sektör temsilcileri otellerin doluluk oranlarının yüzde 90'a ulaştığını söylüyor.



Turizm firması yetkilisi Ali Onaran, başta Antalya ve Kıbrıs olmak üzere hemen hemen otellerin büyük bir kısmının dolduğunu söyleyerek, "Ege Bölgesi'nde de Bodrum, Çeşme gibi bölgeler çok yoğun talep alan bölgelerimiz. Karadeniz turu, Kapadokya turu, GAP turu gibi turlara da çok ciddi bir şekilde talep artışı var." diye konuştu.



OTEL FİYATLARINDA YARI YARIYA ARTIŞ VAR



Otel fiyatlarında geçtiğimiz yıla göre yarı yarıya artış olduğu görülüyor. Turizm direktörü Barış Meletlioğlu, tatil maliyetleriyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Alanya bölgesine gitmek isteyen yetişkin iki çocuk olan bir aile, 5 yıldızlı her şey dahil bir otelde haziran döneminde 30 bin liraya, bayram döneminde 40 bin liraya tatilini yapabiliyor. Belek Lara bölgesinde bu fiyatlar 50 bin liraya kadar çıkıyor. Kıbrıs'a gitmek isteyen bir aile uçakla gidiş dönüş, iki yetişkin iki çocuk, beş yıldızlı denize sıfır her şey dahil bir otelde ortalama 50 bin liradan başlayan fiyatlarla bayram tatilini geçirebiliyor. Bodrum bölgesinde ise fiyatlar 45 bin lira civarından başlıyor."



Yurt içinde artan fiyatlar nedeniyle tatil yapmak isteyenler yurt dışında da vizesiz yerleri tercih ediyor. Mısır ve Balkan turları, vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen yerler arasında. Yurt dışı turlarında ise fiyatlar 15 bin liradan başlıyor, 50 bin liraya kadar çıkıyor.

