Otel fiyatları yüzde 70 arttı

Bayram tatili öncesi oteller doldu. Ege ve Akdeniz en çok tercih edilen noktalar arasında. Fiyatlarda geçen seneye oranla yaklaşık yüzde 70 artış var. Ancak sektör temsilcileri, şimdiden yaz için rezervasyonlara talebin yoğun olduğunu söylüyor.

Erken rezervasyona 4 Kasım itibarıyla başladıklarını belirten, Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, "Enflasyon rakamları çok daha yukarı olmasına rağmen geçen seneki fiyatları yüzde 70 gibi ortalama artışla kampanyayı başlattık. Yurtdışından çok yoğun bir talep var. Özellikle İngiliz pazarı, Avrupa pazarı çok yoğun. Rus pazarı da aynı şekilde. Nisan’da bitecek erken rezervasyonu Mayıs ayına kaydırdık" dedi.



MUĞLA EN ÇOK TERCİH EDİLEN İL

Muğla, tatil için en çok tercih edilen illerden. Kültür turizmi için en çok tercih edilen noktaların başında ise Kapadokya var.



Kapadokya Alan Başkanı Birol İnce, "Kapadokya'da 2019 rakamlarına ulaşmak üzereyiz. İnşallah 2023 yılında bölge 2019'daki rekorlarıyla kapatacak." diye konuştu.

BODRUM'DA BAYRAMDA YOĞUNLUK BEKLENİYOR



Muğla İl Kültür Turizm Müdürü Hüseyin Toprak ise, Muğla'nın tatil için en çok tercih edilen illerden olduğunu belirterek, "Muğlamızın en gözde ilçelerinden biri olan Bodrum bayramda da ciddi anlamda yoğunluk görecek. Rezervasyonlar ciddi anlamda devam ediyor. Önümüzdeki sezondan gerçekten güzel şeyler bekliyoruz." dedi.

Fethiye'nin 2022’de rekor kırdığını hatırlatan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da, "Mart itibarıyla Fethiye’ye uçuşlar başladı. Birçok otelde de doluluk oranları yüzde 60'ın üzerine çıkmış durumda. Yüzde 60-70 hatta yüzde 80 fazla talep alıyor Fethiye" ifadelerini kullandı.



Doğu Akdeniz Fuarı EMİTT, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 15 Nisan’a kadar ziyaret edilebilir.

