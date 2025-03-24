Otobüs biletleri tükeniyor: 3,5 milyon kişi bayram tatiline çıkıyor

Ramazan Bayramı tatiline sayılı günler kaldı.



Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, otobüs seferlerine ilişkin bilgi verdi.



Bu yıl 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi ara tatilinin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi dolayısıyla 9 günlük süreyi kapsadığına işaret eden Yıldırım, bu haftanın ortasından itibaren otobüs seferlerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanacağını dile getirdi.



Normal seferlerde biletlerin tükenmek üzere olduğunu ifade eden Yıldırım, "Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 27 Mart'ta başlayacak otobüslerdeki hareketlilik, dönüşte 6-7 Nisan'da olacak. Otobüs firmalarından talep gelmesi durumunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına turizm araçlarının da yolcu taşımada kullanılması için başvuruda bulunacağız." dedi.

8 BİN SEFER DÜZENLENECEK



Ülke genelinde şu an günde ortalama 8 bin otobüs seferi düzenlendiğine dikkati çeken Yıldırım, "Ramazan Bayramı tatili süresince günde yaklaşık 8 bin 500 otobüs yolcu taşıyacak." açıklamasında bulundu.

Yıldırım, 9 günlük tatil süresince yaklaşık 3,5 milyon kişinin otobüslerle seyahat etmesini beklediklerini söyledi.

Yıldırım, otobüs biletlerinde herhangi bir zammın söz konusu olmadığını ifade ederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği listede taban fiyatın uygulanacağını sözlerine ekledi.

