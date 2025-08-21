Otobüs fiyatları uçak fiyatlarını geride bıraktı

Bazı kısa ve orta mesafeli rotalarda uçak biletlerinin otobüs biletlerinden daha uygun fiyatla satışa sunulduğu ortaya çıktı.



Türkiye'de şehirlerarası ulaşımda ekonomik alternatif olarak görülen otobüs yolculuğu, son dönemde artan fiyatlarla uçak seyahatinin gerisine düşmeye başladı.



Özellikle tatil bölgelerine olan seferlerde uçakların daha ucuz olması dikkati çekti. İstanbul-Bodrum hattında otobüs 1200 lira, uçak 900 lira, İstanbul-Konya hattında otobüs 1500 lira, uçak 810 lira, İstanbul-Ankara hattında otobüs 550 lira, uçak 810 lira, İstanbul-Gaziantep hattında otobüs 1200 lira, uçak 1500 lira, İstanbul-Trabzon hattında otobüs 1500 lira, uçak 1200 lira ve İstanbul-Mardin hattında otobüs 1500 lira, uçak 2 bin 800 liradan satışa sunuluyor.

"UYGUN FİYATLI" İMAJINI KAYBETTİ



Kısa ve orta mesafelerde uçak öne çıkarken, uzun mesafelerde hala bazı otobüs seferleri ekonomik olabiliyor. Ancak genel eğilim, karayolu taşımacılığının "uygun fiyatlı" imajını kaybettiğini ortaya koyuyor.



Öte yandan, tercihlerde fiyat, tek başına belirleyici olmuyor. Yolcuların kararında zaman, konfor ve bagaj faktörleri de rol oynuyor.



Şirketin yılın ilk yarısına ait analizlere göre, otobüs bilet fiyatlarında son 1 yılda yüzde 45'e varan artış yaşandı. Havayolu şirketlerinin kampanyaları ve artan uçuş sayıları sayesinde, uçak biletlerinde yüzde 20'ye yakın fiyat dengelenmesi görüldü. Otobüs yolculuğunun yolcu payı bir önceki yıla göre yüzde 12 azaldı, uçak yolculuğunun payı ise yüzde 18 arttı.



Uzmanlar, trendin gelecek dönemde de devam edeceğini öngörüyor. Özellikle düşük maliyetli havayolu şirketlerinin büyümesi ve erken bilet kampanyalarının yaygınlaşması hava yolunu daha erişilebilir hale getiriyor.



Buna karşılık, otobüs firmalarının rekabette öne çıkabilmek için konfor, hizmet kalitesi ve esnek bagaj seçeneklerine ağırlık vermesi gerektiği belirtiliyor. Otobüs yolculuğu artık sadece "ekonomik seçenek" değil, konfor, bagaj hakkı ve esneklik tercihleriyle öne çıkan bir model haline geliyor. Uçak yolculuğu ise hız ve maliyet avantajıyla öne çıkıyor.

