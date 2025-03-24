Otobüslerde bayram hareketliliği: 3,5 milyon kişi bekleniyor

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın okulların ara tatiline denk gelmesi dolayısıyla otobüs seferlerinde hareketliliğin 27 Mart itibarıyla başlayacağını belirtti.



Yıldırım, "Ramazan Bayramı tatili süresince günde yaklaşık 8 bin 500 otobüs yolcu taşıyacak. Yaklaşık 3,5 milyon kişinin otobüslerle seyahat etmesini bekliyoruz." dedi.



TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Mustafa Yıldırım, otobüs seferlerine ilişkin bilgi verdi.



Bu yıl 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi ara tatilinin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi dolayısıyla 9 günlük süreyi kapsadığına işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:



"Bu haftanın ortasından itibaren otobüs seferlerinde Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşanacak. Normal seferlerde biletler tükenmek üzere.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 27 Mart'ta başlayacak otobüslerdeki hareketlilik, dönüşte 6-7 Nisan'da olacak.

Otobüs firmalarından talep gelmesi durumunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına turizm araçlarının da yolcu taşımada kullanılması için başvuruda bulunacağız."