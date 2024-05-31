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Otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim

Şehirlerarası otobüslerde emeklilere yüzde 20 indirim yapılmasına yönelik hüküm yönetmeliğe girdi.

Otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
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Şehirlerarası taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerce olduğunu belgeleyenlere tarife üzerinden yüzde 20 indirim yapılmasına yönelik hüküm yönetmeliğe girdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeye göre, 2024 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere, emekli olduğunu bilgi ve belgeyle beyan ve ispat edenlere, düzenlenecek yolcu biletlerinde Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilen tarife üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.

Bu hükme uymayan karayolu taşımacılığı B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerine, her bir ihlal için 5 uyarma verilecek.

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