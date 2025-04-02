Otoda "kendin yıka" dönemi başladı

Oto yıkama fiyatları yükseldi, sürücüler araçlarını kendi yıkamaya başladı.



Akaryakıt istasyonlarındaki otomatik yıkama makinelerine talep çoğaldı. En çok tercih edilen ise benzin istasyonlarında bulunan kendin yıka yöntemi oldu.



Akaryakıt istasyonlarında fiyatlar jeton başına 30 liradan başlayıp 50 liraya kadar çıkıyor. Bir araç 100-200 lira arasında temizlenebiliyor.



TALEP AZALDI



Yüksek fiyattan dolayı oto yıkamalara ise talep azaldı.



Oto yıkamacılarda ise yıkama fiyatları 500 liradan başlayıp bin 200 liraya kadar çıkıyor.



Alışveriş merkezlerinde ise oto yıkama fiyatları 700 liradan başlıyor.



Oto yıkamacılara göre, fiyat artışının en büyük sebebi ise artan maliyetler.