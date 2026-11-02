Otogaza artış geliyor

Otogaz fiyatları küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalardan etkileniyor. Otogaza yarından itibaren litre başına 9 lira artış yapılması bekleniyor.

OTOGAZ NE KADAR OLACAK?

Otogaz fiyatları İstanbul'da 50,2 liraya, Ankara'da 50,26 liraya, İzmir'de 50,2 liraya, doğu illerinde ise 51,97 liraya yükselmesi bekleniyor.

KİLOMETRE BAŞI YAKIT ARTIYOR

Otogazın ucuz olmasından dolayı tercih edilirken artan fiyatlarla birlikte cazibesini kaybediyor. Kış mevsiminde otogazlı araçlar İstanbul gibi yoğun trafikli illerde 100 kilometrede 10 litre yakıt harcıyor ve bu da kilometre başına 5 liralık tüketimi ortaya çıkarıyor. Benzinli otomobiller yine yoğun trafikte 8 litre civarında yakıt harcıyor ve kilometre başına 6,5 lira tüketim yapmış oluyor. LPG 'li araçlar tasarruflu olmaya devam etse de kit ücreti, kapalı otoparklara girememesi, aracın orijinalliğinde bozulmalara neden olması gibi etkenler nedeniyle ekstra masraflara neden olabiliyor.