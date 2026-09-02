Otogaza artış yapılacak
02.09.2026 11:54
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Otogaz fiyatlarına 1,09 lira artış yapılacak.
Petroldeki yükseliş nedeniyle otogaz fiyatlarına da artış yapılacak.
Petrol fiyatları ABD-İran arasındaki savaş nedeniyle yükselişini sürdürüyor. 96 doları aşan Brent petrol akaryakıt ürünlerinin fiyatlarına artış olarak yansıyor.
Otogazın litresine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,09 lira artış yapılacak.
OTOGAZ NE KADAR OLACAK?
Otogaz İstanbul'da 34,88 liraya, Ankara'da 34,98 liraya, İzmir'de 34,88 liraya, doğu illerinde ise 36,66 liraya yükselmesi bekleniyor.