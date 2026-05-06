Otogaza indirim bekleniyor

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, otogaz grubunda yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,33 TL tutarında bir fiyat indirimi bekleniyor.

İstanbul'da LPG'nin litre fiyatı 33,66 liraya, Ankara'da 33,54 liraya, İzmir'de 33,46 liraya, doğu illerinde ise 34,84 liraya gerilemesi bekleniyor.