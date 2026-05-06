Otogaza indirim bekleniyor
06.05.2026 10:26
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Otogaz fiyatlarında yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılması bekleniyor.
Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, otogaz grubunda yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,33 TL tutarında bir fiyat indirimi bekleniyor.
İstanbul'da LPG'nin litre fiyatı 33,66 liraya, Ankara'da 33,54 liraya, İzmir'de 33,46 liraya, doğu illerinde ise 34,84 liraya gerilemesi bekleniyor.