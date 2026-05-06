Otogaza indirim bekleniyor

06.05.2026 10:26

Otogaza indirim bekleniyor
Anadolu Ajansı

Otogazın fiyatında düşüş yaşanacak.

NTV - Haber Merkezi

Otogaz fiyatlarında yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılması bekleniyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, otogaz grubunda yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,33 TL tutarında bir fiyat indirimi bekleniyor.

 

İstanbul'da LPG'nin litre fiyatı 33,66 liraya, Ankara'da 33,54 liraya, İzmir'de 33,46 liraya, doğu illerinde ise 34,84 liraya gerilemesi bekleniyor.