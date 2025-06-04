Otogaza indirim geliyor

Otogazlı araç sahipleri depolarını daha ucuza dolduracak. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre yarından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatında 1.11 lira indirim yapılması bekleniyor.



Böylece İstanbul'da LPG 25.08 liraya, Ankara'da 24.98 liraya, İzmir'de ise 24.93 liraya gerilemesi bekleniyor.



MOTORİNDE İNDİRİM OLABİLİR



Petrol fiyatlarının bu seviyelerde kalması halinde Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira indirim yapılması bekleniyor.