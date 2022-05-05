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Otogaza indirim (5 Mayıs 2022 benzin, motorin ve otogaz fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 5 Mayıs 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Haberler - ntv.com.tr 05.05.2022 - 09:52 | Son Güncelleme : 05.05.2022 - 16:56

Otogaza indirim (5 Mayıs 2022 benzin, motorin ve otogaz fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 32 kuruşluk zam bekleniyordu. Ancak zam yapılmama kararı alındı. 

Benzinde de bir fiyat değişikliği olmadı. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.22 liradan, benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.

OTOGAZDA İNDİRİM

Otogazda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapıldı. İndirim pompa satışlarına yansıyacak.

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