Otomobil almak cazip hale gelecek! Almanya'dan vergi adımı

Deutsche Presse-Agentur'a göre Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, yatırımları teşvik etmek ve ekonomiyi uzun süredir devam eden durgunluktan kurtarmak amacıyla şirketler için bir dizi vergi indirimi planlıyor.



DPA'nın Cumartesi günü geç saatlerde bir yasa taslağına atıfta bulunarak verdiği habere göre, bu önlemler firmaların elektrikli otomobil satın almalarını daha cazip hale getirecek, zira satın aldıkları yıl maliyetin yüzde 75'ini vergiden düşebilecekler.



VERGİ DE DÜŞECEK



Haber ajansı, diğer bakanlıklara dağıtılan ve parlamentonun onayını gerektiren tasarının, daha cömert kesintiler yoluyla iş yatırımlarını artırmak için daha önce duyurulan bir planı da içerdiğini söyledi. Bu önlemin süresi dolduğunda, kurumlar vergisi oranının yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürülmesi planlanıyor.



Göreve geleli bir aydan az bir süre olan Şansölye Friedrich Merz, ekonomik büyümeyi canlandırmak için hızlı hareket etme sözü verdi. Üretim son iki yılda düştü ve ekonomistler, altyapı ve savunmaya yapılması planlanan yatırımlar devreye girip 2026'da faaliyeti artırmadan önce bir yıl daha durgunluk öngörüyor.



Klingbeil'in planları, durgun büyümenin kısmen Almanya'yı bir iş yeri olarak daha az cazip hale getiren uzun süredir devam eden sorunlardan kaynaklandığına dair artan bir farkındalığı yansıtıyor. Ülke, sanayi ihracatına olan güçlü bağımlılığı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarına karşı da savunmasız.



Merz, Almanya Başbakanı olarak Trump ile ilk yüz yüze görüşmesi için bu hafta Washington'a gidecek.