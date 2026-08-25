Otomobil devinde grev anlaşmayla sonuçlandı

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai Motor ve çalışanlarını temsil eden sendika , nadir görülen tam günlük grevin ardından Salı günü yaptıkları açıklamada, ücretler ve ikramiyeler konusunda geçici bir uzlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Sendika yetkililerine göre, ülkenin en büyük otomobil üreticisinde çalışan yaklaşık 40 bin işçinin Cuma günü gerçekleştirdiği iş bırakma eylemi, son on yılda bu çapta görülen ilk eylem oldu.

Sendika Pazartesi günü yaptığı açıklamada, şirketle görüşmelere yeniden başladığını ve bu haftanın başlarında planlanan daha kısa süreli grevleri ertelediğini bildirdi.

İKRAMİYE TALEBİ KABUL EDİLDİ

Hyundai Salı günü yaptığı açıklamada, iki tarafın geçici bir anlaşmaya vardığını belirtirken, sendika da firmanın taleplerinin bir kısmını karşılamayı kabul ettiğini ifade etti.

Sendika, "Temel aylık maaşı 100 bin won (72 dolar) artırmayı ve dört aylık maaşa denk gelen bir ikramiye ödemeyi kabul ettik" diye açıkladı.

Şirket ayrıca, hükümetin ülke genelinde emeklilik yaşını 60'tan 65'e yükseltecek yasayı geçirmesi halinde, emeklilik yaşının artırılması yönündeki bir diğer talebi de karşılayacak.

MAAŞ ZİRVESİ SİSTEMİ UYGULANMAYACAK

İşçi sendikasından yapılan açıklamaya göre Hyundai, emeklilik yaşının uzatılmasının ardından, yaşlı çalışanların son yıllarındaki maaşlarını kademeli olarak azaltan maaş zirvesi sistemini uygulamayacak.

Sendika üyeleri, teklifler hakkında 31 Ağustos'ta oy kullanacak.

Hyundai sözcüsü yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın özverisini takdir ediyor ve bu ön anlaşmaya varılmasında emeği geçen müzakere ekiplerimizin çabalarını minnetle karşılıyoruz" dedi.

Yerel haber ajansı Newsis'in hesaplamalarına göre, şirketin çalışanları bu yıl toplam 60 saatlik grev düzenledi ve bu grevlerin yaklaşık 1,6 milyar dolarlık kayba yol açtığı tahmin ediliyor.

Hyundai, ikinci çeyrekte 49,2 trilyon won ile rekor gelir elde etti; ancak satışlardaki düşüş nedeniyle faaliyet karı yıllık bazda yüzde 20,8 azaldı.