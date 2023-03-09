Otomobil firmalarına 35 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı geçen yıl eylül ayında otomobil satışına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, denetimler sonucunda geçen günlerde 36 işletmeye toplam 15 milyon 905 bin 127 Türk Lirası idari para cezası uygulandığı hatırlatıldı.

Aynı düzenleme çerçevesinde 1-8 Mart tarihleri arasında da denetimler yapıldı. Denetimler sonucu 47 işletme hakkında 19 milyon 205 bin 400 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.