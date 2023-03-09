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Otomobil firmalarına 35 milyon lira ceza

Otomobilde 6 ay, 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında bayi ve galerilere uygulanan ceza, 35 milyon lirayı aştı.

Otomobil firmalarına 35 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı geçen yıl eylül ayında otomobil satışına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, denetimler sonucunda geçen günlerde 36 işletmeye toplam 15 milyon 905 bin 127 Türk Lirası idari para cezası uygulandığı hatırlatıldı. 

Aynı düzenleme çerçevesinde 1-8 Mart tarihleri arasında da denetimler yapıldı. Denetimler sonucu 47 işletme hakkında 19 milyon 205 bin 400 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

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Böylelikle bakanlık tarafından otomobil yetkili bayileri ile oto galerilerine uygulanan toplam ceza 35 milyon 110 bin 527 liraya ulaştı.

Yapılan açıklamada, rekabeti bozucu faaliyetleri engelleyerek piyasanın düzgün işlemesini sağlamak ve tüketicinin ikinci el taşıta ulaşımını  kolaylaştırmak adına denetimlerin süreceği bildirildi.

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