Otomotiv fırsatçılarına ceza yağdı

Otomotiv sektöründe haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında toplam 118 milyon 799 bin lira para cezası kesildi.

Konuyla ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir açıklama yaptı.

Bolat, "Otomotiv sektöründe sıfır ve ikinci el araç alım satımında gerçekleşen piyasa bozucu faaliyetler ile haksız fiyat ve stokçuluk fiillerine ilişkin, Bakanlığımız birimlerince çalışmalarımız hassasiyet ve kararlılıkla devam edecektir." dedi.

"Vatandaşlarımızın otomotiv piyasasında oluşturulmaya çalışılan arz talep dengesizliğinde, mağduriyet yaşamaması Bakanlığımızın nihai önceliği durumundadır." ifadelerini kullanan Bolat, sosyal medya paylaşımında Ticaret Bakanlığı verilerinin olduğu görsellere de yer verdi.