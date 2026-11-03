Otomobil satışları ekim ayında yine düştü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı , 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,33 oranında daralarak 883 bin 799 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 16,85 oranında daralarak 692.916 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 9,28 daralarak 190 bin 883 adet oldu.

2026 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Ekim ayına göre yüzde 30,84 oranında daralarak 80 bin 334 adet oldu.

2026 Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,40 daralarak 64.939 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 39,52 daralarak 15 bin 395 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 5 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 8 oranında daraldı.

Otomobil pazarı, 5 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 3,6 daralırken, hafif ticari araç pazarı, 5 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 22,9 daraldı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 3,4 oranında arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,5 artarken, hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 10,8 daraldı.

Otomobil pazarı segmentlere göre;

Pazarın yüzde 84,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 390 bin 290 adetle yüzde 56,3 pay, B segmenti otomobiller 194 bin 132 adetle yüzde 28 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 66,6 pay, 461 bin 200 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 19,6 pay ve 135 bin 981 adet satış ile Sedan, yüzde 13,2 pay ve 91 bin 234 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomatik şanzımanlı otomobiller ; 674 bin 338 adetle yüzde 97,3 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 18 bin 578 adetle yüzde 2,7 pay aldı.