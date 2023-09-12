Otomobil satışları neredeyse durdu | İkinci elde lüks araç satışı yapılmıyor

Haber: Beyzanur Özer

Aylardır sabit olan yüksek fiyatlar, otomobil satışlarını azalttı. Özellikle de lüks ikinci el araç satışları durdu.

Orta segment olarak adlandırılan daha uygun fiyatlı arabalara yönelim arttı.



Galericiler, araba satışlarının durmasının nedenlerinden birini de müşterilere kredi çıkmamasına bağlıyor.

Sektör temsilcileri, fiyatların kısa vadede düşeceğini veya yükseleceğini düşünmüyor.



3-4 aydır ikinci el piyasasında araç fiyatlarında bir yükselme olmadığından söz eden Galerici Gökhan Ardeşen, ufak arabalarda satışların olduğunu dile getirdi. Lüks araçlarda piyasının durgun olduğundan söz eden Ardeşen, "Ufak arabalara herkes erişebiliyor ama lüks araçlara herkes erişemiyor."

KREDİ ÇIKMIYOR

Kasko değeri sıfır ile 400 bin lira olan araca yüzde 70 kredi çıktığını dile getiren Ardeşen, "400-800 bin lira arasına yüzde 50 kredi çıkıyor. 800 bin ile 1 milyon 200 bin arasına yüzde 30, 1 milyon 200 ile 2 milyon arasına ise yüzde 10 kredi çıkıyor." dedi.



"2 milyona araba alacak biri en fazla 200 bin lira kredi çekebiliyor. 2 milyon üzerine kredi hiç çıkmıyor." ifadelerini kullanan Ardeşen, şöyle devam etti:



"Devletin bazı yaptırımlarından sonra yükseliş trendi de duraklamaya geçince yatırımcı da çekilince gerçek kullanıcılar krediyle aldığı için krediler de olmadığında böyle bir durgunluk oluştu."

