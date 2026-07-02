Otomobil satışları yine düştü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,19 oranında daralarak 558 bin 179 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 9,79 oranında daralarak 440 bin 234 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 1,69 daralarak 117 bin 945 adet oldu.

HAZİRAN'DA DA DÜŞÜŞ YAŞANDI

2026 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Haziran ayına göre yüzde 11,44 oranında daralarak 105 bin 41 adet oldu.

2026 Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,35 daralarak 83 bin 978 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,53 daralarak 21 bin 63 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 5 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,6 oranında arttı.

Otomobil pazarı, 5 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,2, hafif ticari araç pazarı, 5 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,1 arttı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 25,4 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 25,2, hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 26,4 arttı.