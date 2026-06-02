Otomobil satışlarında sert düşüş

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,40 oranında daralarak 453 bin 138 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 9,65 oranında daralarak 356 bin 256 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 1,94 artarak 96 bin 882 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 Mayıs ayında yüzde 22,55, otomobil pazarı yüzde 23,19 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 20,13 oranında daraldı.

2026 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Mayıs ayına göre yüzde 22,55 oranında daralarak 83 bin 442 adet oldu.

2026 Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,19 daralarak 65 bin 386 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 20,13 daralarak 18 bin 56 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 5 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,1 oranında daraldı.

Otomobil pazarı, 5 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 6, hafif ticari araç pazarı, 5 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 1,7 daraldı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 10,3 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 9,6, hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,8 arttı.