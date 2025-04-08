Otomobil ticaretine Trump bariyeri: Bazı markalar ABD'ye satışı durdurdu

Donald Trump'ın vergi adımları, ilk olarak küresel otomotiv sektörünü vurdu.



Amerika Birleşik Devletleri 2 Nisan'da ithal otomobillere yüzde 25 ek ithalat vergisi açıkladı. Vergiden ilk etkilenenler Amerika'ya yüksek ihracat yapan şirketler oldu.



Stellantis, Kanada ve Meksika'daki üretim tesislerinde faaliyetlerini belirli süreyle askıya alırken 900 işçiyi de geçici süreyle işten çıkardı.



İngiliz otomobil üreticisi Land Rover ise, Amerika'ya ihracatı bir ay boyunca durdurdu.



Nissan, iki modeli için Amerika'dan sipariş almayacağını duyurdu. Japon üreticinin bu modelleri Meksika'da üretiliyor.

Almanya'nın önde gelen otomobil dergisi Automobilwoche’nin haberine göre, Audi, bayilerine mektup göndererek, 2 Nisan'dan sonra ABD'ye giren tüm araçların şimdilik bekletileceğini ve bayilere teslim edilmeyeceğini bildirdi.

Bayilerden stoklarını azaltmaya odaklanmaları istendi. Audi'nin şu anda ABD'de yeni tarifelerden etkilenmeyen 37 bin otomobili bulunduğu belirtildi.

VOLVO'DAN ÜRETİMİ ARTIRMA KARARI



İsveçli Volvo ise, Amerika'daki üretimini artırma sinyali verdi. Güney Carolina'daki fabrikasında daha fazla model üretiminin değerlendirildiğini duyurdu.



Alman üretici Mercedes'ten de benzer bir hamle gelebilir. Şirketten yapılan açıklamada, yeni dönem planlarının hazırlandığı dile getirildi.



OTOMOBİL FİYATLARI ARTACAK



Amerika'da yaklaşık 50 günlük sıfır otomobil stokunun olduğu belirtiliyor. Tarifelerin yükselmesiyle fiyatların yüzde 10 artabileceği ifade ediliyor.



Bu nedenle hafta sonu araç satış noktalarında yoğunluk oluştu. Yapılan bir analize göre, markaların ziyaretçi trafiği yüzde 30 arttı.

Amerika'da yılda 16 milyon araç satılırken bunun 8 milyonu ithal araçlardan oluşuyor.

