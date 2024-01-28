Otomobil ve modada Kızıldeniz alarmı

Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırılar küresel ticarette şok etkisi yarattı.



Konteyner gemilerinin rotalarını değiştirmesi maliyetleri artırırken, nakliye sürelerini uzattı. Tedarik zincirindeki aksaklıklar yeniden enflasyon endişelerini gündeme getirdi.



Uzmanlar, Kızıldeniz'deki ticaretin bir yıl boyunca kesintiye uğramasının enflasyonda en az yüzde 2'lik artışa yol açabileceğini ifade ediyor.



Saldırılar nedeniyle otomobil fabrikaları kapanırken, moda sektöründe ertelemeler başladı.



OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ ŞALTER İNDİRDİ



Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, sevkiyat gecikmeleri nedeniyle Berlin yakınlarındaki fabrikasını 11 Şubat'a kadar kapattı.



İsveçli otomobil markası Volvo, Belçika'nın Ghent kentindeki montaj hattını bu ay üç gün boyunca rölantiye aldı.



Suzuki'nin Macaristan'daki fabrikasında üretim, Japonya'dan motor ve diğer parçaların gecikmesi nedeniyle bir hafta durdu.



KIYAFETLERİN YARISI KIZILDENİZ'DEN GEÇİYOR



İngiliz perakende zinciri Marks & Spencer, Kızıldeniz'deki kriz nedeniyle yeni koleksyionlarını geciktireceğini duyurdu.



Amerikan Giyim ve Ayakkabı Birliği CEO'su Steve Lamar, ABD'ye ithal edilen giysi ve ayakkabıların yaklaşık yüzde 20'sinin Süveyş Kanalı üzerinden geldiğini söyledi.



Avrupa'ya ise giysilerin yüzde 40'ı ve ayakkabıların yüzde 50'si Kızıldeniz'den geçiyor.