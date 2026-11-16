Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5’ini otomobil , yüzde 36,4’ünü motosiklet, yüzde 10,4’ünü kamyonet, yüzde 2,2’sini kamyon, yüzde 2'sini traktör, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 18,8 AZALDI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 11,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 1,2 artarken, motosiklette yüzde 34,4, otobüste yüzde 28,8, minibüste yüzde 20,8, kamyonette yüzde 16,5, traktörde yüzde 5,4 ve otomobilde yüzde 3,5 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 26,8 AZALDI

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 36,8 artarken kamyonette yüzde 33,2, otomobilde yüzde 29,1, traktörde yüzde 28,4, motosiklette yüzde 22,6, minibüste yüzde 12,3, kamyonda yüzde 11,2 ve otobüste yüzde 8,8 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI EKİM AYI SONU İTİBARIYLA 35 MİLYON 189 BİN 866 OLDU

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7’sini otomobil, yüzde 21,9'unu motosiklet, yüzde 14,2’sini kamyonet, yüzde 6,7’sini traktör, yüzde 3'ünü kamyon, yüzde 1,6’sını minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EKİM AYINDA 873 BİN 545 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ekim ayında devri yapılan taşıtların yüzde 68,3’ünü otomobil, yüzde 14,4’ünü kamyonet, yüzde 9,6'sını motosiklet, yüzde 3,2’sini traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,6’sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EKİM AYINDA 62 BİN 97 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 14,5’i Renault, yüzde 11,7’si TOGG, yüzde 11,1’i Volkswagen, yüzde 8,2’si Hyundai, yüzde 5,6’sı Toyota, yüzde 5'i BMW, yüzde 4,8’i Skoda, yüzde 4,7’si Mercedes-Benz, yüzde 4,4’ü Peugeot, yüzde 3,7'si Kia, yüzde 2,6’sı Dacia, yüzde 2,6’sı Nissan, yüzde 2,2’si Volvo, yüzde 2,2’si Opel, yüzde 2'si Citroen, yüzde 1,5’i Cupra, yüzde 1,4’ü Chery, yüzde 1,3’ü Ford, yüzde 1,2’si Fiat, yüzde 1,1’i Audi ve yüzde 8,2’si diğer markalardan oluştu.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE 1 MİLYON 633 BİN 858 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 15,7 azalarak 1 milyon 633 bin 858 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 25,9 artarak 55 bin 184 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 578 bin 674 adet artış gerçekleşti.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 40,4'Ü BENZİNLİ

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 727 bin 317 adet otomobilin yüzde 40,4’ü benzinli, yüzde 32,1’i hibrit, yüzde 19,1’i elektrikli, yüzde 7'si dizel ve yüzde 1,4’ü LPG’li. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 18 milyon 191 bin 90 adet otomobilin ise yüzde 31,9’u dizel, yüzde 31'i benzinli, yüzde 29'u LPG’li, yüzde 5,2’si hibrit ve yüzde 2,8’i elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE EN FAZLA 1300CC ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 727 bin 317 adet otomobilin yüzde 30,3'ü 1300 ve altı, yüzde 17,4’ü 1401-1500, yüzde 13,4'ü 1501-1600, yüzde 11,2'si 1301-1400, yüzde 7,6’sı 1601-2000, yüzde 0,9’u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 299 BİN 484'Ü GRİ RENKLİ

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 727 bin 317 adet otomobilin yüzde 41,2’si gri, yüzde 25,6’sı beyaz, yüzde 12,2’si siyah, yüzde 9,9’u mavi, yüzde 5,9’u yeşil, yüzde 3,3’ü kırmızı, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,3’ü sarı, yüzde 0,3'ü turuncu ve yüzde 0,1’i diğer renkli.