Otomobile 10 günde yüzde 8 zam

Döviz kurundaki hareketlilik, sıfır araç bulunamaması, otomobilin yatırım tercihine dönüşmesi gibi faktörler araç fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor.

Haziran ayının ilk haftasından itibaren; 35 otomobil markası, modellerine yüzde 2 ile yüzde 21 arasında zam uyguladı.

Araç fiyatlarındaki yükselişte döviz kurundaki yükseliş, enflasyon gibi faktörler etkili oluyor. Sıfır araçlara talep ise hala var.

"2. EL ARAÇ FİYATLARI YÜKSELECEK"

Otomotiv Data Şirketi Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, artan kurun etkisinin çok önemli olduğunu belirtirken enflasyon/faiz dengesinin de önemini vurguladı.

Yalçın, "2. el piyasası hareketlenecek çünkü sıfır araç bulmak zor. 1 sene 6 ay 9 ay beklemek istemeyen insanlar o aracın 2. elini satın alma istiyorlar. 2. el araç fiyatları da yükselecektir diyebiliriz."

