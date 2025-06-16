Otomobillere ÖTV teklifi… Neler değişiyor?

Türkiye’de otomotiv sektörünün değişmesini istediği Özel Tüketim Vergisi’ne ilişkin kanun teklifi hazırlandı.



Kanun teklifine göre içten yanmalı ve elektrikli araçların ÖTV oranları yeniden belirlendi.



İçten yanmalı 1600 cc ve altı motora sahip, ÖTV matrahı 1 milyon liranın altındaki araçlarda ÖTV oranı yüzde 80’e sabitlendi.

Hibrit motora sahip araçlarda motor hacmi 1800m³ geçmeyenler ve elektrik motoru 50kW üstü olanlara yüzde 80 ÖTV, motor hacmi 2500m³ geçenler ve elektrik motoru 100kW üstü olanlara yüzde 150 ÖTV uygulanacak.



Böylece hibrit araçların elektrik motoru kapasitesi gibi özelliklerine göre vergilendirilmesini mümkün olacak.