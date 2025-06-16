Otomobillere ÖTV teklifi… Neler değişiyor?

Otomotiv sektörünü ve araç almak isteyenleri ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi’ne ilişkin değişiklik için Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi sunuldu.

Otomobillere ÖTV teklifi… Neler değişiyor?

Türkiye’de otomotiv sektörünün değişmesini istediği Özel Tüketim Vergisi’ne ilişkin kanun teklifi hazırlandı.

Kanun teklifine göre içten yanmalı ve elektrikli araçların oranları yeniden belirlendi.

İçten yanmalı 1600 cc ve altı motora sahip, ÖTV matrahı 1 milyon liranın altındaki araçlarda ÖTV oranı yüzde 80’e sabitlendi.

Otomobillere ÖTV teklifi… Neler değişiyor? - 1

Hibrit motora sahip araçlarda motor hacmi 1800m³ geçmeyenler ve elektrik motoru 50kW üstü olanlara yüzde 80 , motor hacmi 2500m³ geçenler ve elektrik motoru 100kW üstü olanlara yüzde 150 ÖTV uygulanacak.

Böylece hibrit araçların elektrik motoru kapasitesi gibi özelliklerine göre vergilendirilmesini mümkün olacak.

Otomobillere ÖTV teklifi… Neler değişiyor? - 2

ELEKTRİKLİLER İÇİN YETKİ CUMHURBAŞKANINDA

Elektrikli araçların 'sinde yapılacak düzenleme için Cumhurbaşkanına menzil ve batarya kapasitesine göre farklı ÖTV oranları belirlenmesi yetkisi verilecek.

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