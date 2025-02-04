Otomotiv pazarı güçlü seyrini korudu

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak ayında geçen yıla kıyasla yüzde 13,9 gerilemesine karşılık 68 bin 654 adet ile tarihin en iyi ikinci ocak ayı performansını kaydetti.



Geçen yıl boyunca düzenli olarak artan hibrit ve elektrikli otomobillerin pazar payı yükselişini sürdürdü.



Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan verilere göre, satışların mevsimsel olarak en zayıf olduğu aylardan ocakta otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 12,6 azalarak 55 bin 944 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 18,8 azalarak 12 bin 710 adet oldu.



Otomobil ve hafif araç pazarı geçen yıl ocak ayında yaklaşık 80 bin adet ile tarihin en yüksek seviyesini görmüştü.

Yeni modellerin piyasaya girişi ve daha düşük özel tüketim vergisinin (ÖTV) getirdiği fiyat avantajının da katkısıyla geçen ay rekor kıran elektrikli ve hibrit otomobil satışlarının pazardan aldığı pay, ocak ayında 1,3 puan gerileyerek yüzde 40,6 olmasına karşılık güçlü seyrini sürdürdü.



Elektrikli ve hibrit motorlu olanların otomobil pazarından aldığı pay geçen bir yılda 19 puan arttı.

Aralık ayında 21 bin 598 adet olan saf elektrikli araç satışları ocak ayında 6 bin 71 adete gerilemesine karşılık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,4 artış kaydetti. Hibrit araç satışları aralık ayındaki 34 bin 834 adet seviyesinden ocakta 16 bin 642'ye gerilemesine karşılık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,2 arttı.



Pazarın aylık oynaklıklarını azalttığı için trend göstergesi olarak kabul edilen 12 aylık birikimli satışlara bakıldığında, elektrikli ve hibrit araçların pazardan aldığı pay da bir önceki aya göre 1, geçen yılın ocak ayına göre ise 11 puandan fazla artarak şu ana kadarki en yüksek seviye olan yüzde 29,7'ye çıktı.