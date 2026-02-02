Otomotiv sektörü ocak ayında zirveye yerleşti
02.02.2026 16:43
Otomotiv endüstrisi en çok ihracata imza atan sektör oldu.
Otomotiv endüstrisi, ocak ayında 3 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ocak ayına ilişkin verilerini paylaştı. Paylaşılan verilere göre, ocak ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv sektörü 3, 1 milyar dolarlık ihracat yaptı. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 2,3 milyar dolarla ikinci, 1,3 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörü üçüncü sırada yer aldı.
Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar dolarla ABD olarak sıralandı.
Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 6,9 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa oldu.