Otomotiv üretiminde gerileme

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD), otomotiv sanayinde ocak ayı üretim verilerini açıkladı.

Buna göre otomotiv ana sanayi üretimi yılın ilk ayında, geçen yıl ocak ayına göre yüzde 3 düşüşle 105 bin 397 olarak gerçekleşti.

Geçen yıla göre yüzde 1 artış yaşayan otomobil üretimi ise 67 bin 795 adede yükseldi.

Ticari araç grubunda ocak ayında üretimde yüzde 9, ağır ticari araç grubunda yüzde 51, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 3 gerileme yaşandı.

Geçen yıl ocak ayına göre ticari araç pazarı yüzde 22, ağır ticari araç pazarı yüzde 38, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 19 daraldı.



Yılın ilk ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 4, otomobil ihracatı ise yüzde 7 artarken, bu dönemde, toplam ihracat 78 bin 191 adet, otomobil ihracatı da 47 bin 316 adet olarak gerçekleşti.



Ocak ayında toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 70 bin 412 adet, otomobil pazarı da yüzde 13'lük gerilemeyle 55 bin 944 adet olarak gerçekleşti.