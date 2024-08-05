Otomotiv ve yapay zekada Türkiye'ye yeni yatırım sinyali

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin kredi notu artışı ve gri listeden çıkması sonrası son iki ayda yabancı yatırımcıdan somut ilgi görmeye başladıklarını belirterek, ilk beş ayda 4 milyar dolar olan uluslararası doğrudan yatırım tutarının (FDI) sene sonunda 12-14 milyar dolar aralığına ulaşmasını beklediklerini söyledi.



Dağlıoğlu, önde gelen elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin Türkiye için açıkladığı yatırımın ardından Çin'den iki yeni otomotiv fabrikası yatırımı daha görebileceğini belirtirken, bu yıl sonuna kadar bir yeni veri merkezi yatırımının yapılabileceğini ifade etti.



Reuters ile söyleşisinde Dağlıoğlu, "Bu yılın ikinci yarısının yatırım hareketi açısından daha canlı olabileceğini görüyoruz ancak 2025 için herkesin çok daha pozitif bir öngörüsü var. Sonbahar aylarında planlanan yatırım duyurusu açılış töreni veya temel atma töreni gibi işlerimiz olmakla beraber 2025'teki beklentimiz daha büyük." dedi.



YAPAY ZEKA VERİ MERKEZİ YATIRIMI GELEBİLİR



Türkiye'nin 2023'e kadarki yirmi yıllık dönemde, dünya genelindeki doğrudan yabancı yatırımın ortalama yıllık yüzde 0,9'unu aldığını belirten Dağlıoğlu, orta vadede oranı kademeli olarak yüzde 1,5'e yükseltmek istediklerini ifade etti.



Dağlıoğlu, bu oranların hangi tutarlara karşılık geldiği sorusuna, 2024-28 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı'nın tamamlanmasına denk gelen dört-beş yıllık dönemin sonunda yılda 15-20 milyar dolar doğrudan yatırım seviyesine çıkartmak istedikleri cevabını verdi.



Yıl sonuna kadar Türkiye'nin bir veri merkezi yatırımı çekebileceğini ifade eden Dağlıoğlu, "Yapay zeka ve yapay zekayı destekleyecek veri merkezlerinin bu coğrafyada kurulması gerekiyor. Biz onları kazanmak istiyoruz, sene sonuna doğru böyle güzel haberleri veririz umuyorum." diye konuştu.



YENİ ARAÇ FABRİKASI YATIRIMLARI



Çinli araç üreticilerinden Chery ve SAIC'in üretim tesisi yatırımı için yetkililer ve muhtemel yurt içi ortaklar ile görüşmeler yürüttüğünün hatırlatılması ve müzakerelerin ne durumda olduğu sorusu üzerine Dağlıoğlu, "Müzakereler devam ediyor ancak hızları ve içerikleri farklı olabiliyor. Ondan dolayı bir zaman farkı var ama doğru yoldayız. Olumlu gidiyor." cevabını verdi.



Müzakerelerin Sanayi Bakanlığı ile yürütüldüğünü hatırlatan Dağlıoğlu, iki üretici ile yapılan yatırım görüşmelerinin de olumlu sonuçlanacağını düşündüğünü ifade ederek, "Ben çok olumluyum, devam eden görüşmelerin ikisini de kazanırsak şaşırmam." dedi.



Müzakerelerin 'greenfield', yani sıfırdan kurulacak fabrikalar üzerinden ilerlediğini ifade eden Dağlıoğlu, gerçekleşmesi halinde sıfırdan kurulan diğer otomotiv fabrikaları gibi bu fabrikaların her birinin de en az birer milyar dolar yatırım anlamına geleceğini ifade etti.