Otomotiv yan sanayi ihracatı rekor kırdı

Türkiye otomotiv endüstrisi, yan sanayi ihracatında geçen yıl 14 milyar 879 milyon 114 bin dolara ulaşarak yıllık bazda en iyi performansını sergiledi.



Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre 2023'ü 35 milyar 4 milyon 230 bin dolarlık dış satımla kapatan otomotiv endüstrisi, geçen sene yüzde 6,3 artışla 37 milyar 211 milyon 661 bin dolarlık ihracatla tüm zamanların rekorunu kırdı.



Otomotiv endüstrisinin en önemli alt ürün grubu olan "yan sanayi" ihracatında geçen yıl 208 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ürün gönderildi.



2023'te 14 milyar 146 milyon 524 bin dolar olan otomotiv yan sanayi ihracatı, geçen yıl yüzde 5,18 artışla 14 milyar 879 milyon 114 bin dolara çıktı. Böylece, yan sanayide 2023'te kaydedilen yıllık bazda en iyi performans geride bırakılmış oldu.



Otomotiv endüstrisinin geçen yılki toplam dış satımının yüzde 40'ını yan sanayi ürünleri oluşturdu.



ABD'YE İHRACAT 1 MİLYAR DOLARI AŞTI



Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.



2023'te 3 milyar 204 milyon 329 bin dolarlık yan sanayi ürünü ihraç edilen Almanya'ya geçen yılki dış satım 3 milyar 179 milyon 415 bin dolar olarak kayıtlara geçti.



En fazla ihracat yapılan ikinci ülke olan ABD'ye yan ihracatında yüzde 20'lik artış sağlandı. 2023'te 861 milyon 738 bin dolarlık yan sanayi ürünü satılan ABD'ye geçen yıl 1 milyar 37 milyon 52 bin dolarlık ürün gönderildi.



Üçüncü sırada yer alan Fransa'ya yan sanayi ihracatı yüzde 15,5 artışla 851 milyon 36 bin dolardan 983 milyon 362 bin dolara ulaştı.



Bu dönemde dördüncü sırada yer alan İtalya'ya yan sanayi ihracatı yüzde 4 düşüşle 848 milyon 112 bin dolardan 813 milyon 642 bin dolara geriledi.



ROMAN'YA YAN SANAYİ İHRACATINDA ARTIŞ



Beşinci sıradaki Romanya'ya geçen yılki yan sanayi ihracatı 2023'e kıyasla yüzde 65'lik artışla 491 milyon 144 bin dolardan 812 milyon 532 bin dolara yükseldi.



Yan sanayi ihracatında Rusya 801 milyon 150 bin dolarla altıncı, Birleşik Krallık 727 milyon 621 bin dolarla yedinci, İspanya 721 milyon 366 bin dolarla sekizinci, Polonya 631 milyon 382 bin dolarla dokuzuncu ve Belçika da 351 milyon 606 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.