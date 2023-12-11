Otomotiv yan sanayi ihracatında rekor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye otomotiv endüstrisi Ocak-Kasım 2023'te, geçen yılın aynı dönemine göre dış satımını yüzde 14 artırarak 31 milyar 829 milyon 190 bin dolara taşıdı.



Otomotiv endüstrisinin en önemli alt ürün grubu olan "yan sanayi" ihracatı, ocak-kasım döneminde, genel otomotiv ihracatından yüzde 41 pay alarak 13 milyar 47 milyon 73 bin dolara ulaştı.



Yan sanayi ihracatı, 2022'de yıllık bazda gerçekleştirilen 12 milyar 983 milyon 442 bin dolarlık yan sanayi dış satımını 11 ayda aşarak rekor kırdı.



Ocak-Kasım 2023'te yurt dışına geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 daha fazla ürün satıldı.



200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye yan sanayi ürünü gönderilen 2022'nin ocak-kasım döneminde ihracat, 11 milyar 864 milyon 491 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.



RUSYA'YA İHRACATTA YÜZDE 51 ARTIŞ



Tüm zamanların en yüksek yıllık rakamına ulaşan Türkiye otomotiv yan sanayi firmalarının en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.



Almanya'ya ocak-kasım dönemindeki dış satım 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 9,1 artarak 2 milyar 738 milyon 724 bin dolardan 2 milyar 987 milyon 969 bin dolara çıktı.



En fazla ihracat yapılan ikinci ülke olan Rusya'ya dış satımda yüzde 51,4 artış sağlandı. 2022'nin ocak-kasım döneminde 585 milyon 10 bin dolarlık yan sanayi ürünü satılan Rusya'ya bu yılın aynı döneminde 886 milyon 125 bin dolarlık ihracat yapıldı.



Üçüncü sıradaki İtalya'ya yan sanayi ihracatı yüzde 9 artışla 727 milyon 987 bin dolardan 793 milyon 428 bin dolara geldi.



4'üncü sıradaki ABD'ye yan sanayi ihracatı yüzde 2,88 azalışla 784 milyon 23 bin dolara geriledi, 5'inci sıradaki Fransa'ya yüzde 16,9 artışla 782 milyon 101 bin dolara yükseldi.



Yan sanayi ihracatında Birleşik Krallık 689 milyon 740 bin dolarla 6'ncı, İspanya 626 milyon 403 bin dolarla 7'nci, Polonya 535 milyon 262 bin dolarla 8'inci, Romanya 448 milyon 794 bin dolarla 9'uncu, Belçika ise 322 milyon 707 bin dolarla 10'uncu sırada yer aldı.



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