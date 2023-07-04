Otomotivde haziranda satış rekoru

Otomotiv sektöründe haziran ayında rekor satış yapıldı.



Yılın başından bu yana araç arzının artmasıyla tarihi zirveye yükselen otomobil ve hafif ticari araç pazarı haziran ayında da yüzde 37,5 artışla 110 bin 861 adete ulaşarak yine rekor kırdı.



Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan verilere göre yılın ilk altı ayında satışlar yüzde 55,3 artışla 555 bin 867 adet oldu.



Mayıs sonundaki seçimler öncesinde kurun ve fiyatların seçimlerden sonra hızla yükseleceği kaygıları talebi öne çekerken, nispeten gevşek finansman koşulları da talebe destek oldu.



Her ne kadar kur seçimlerden sonra yüzde 20'nin üzerinde yükselmiş olsa da talep gücünü korudu. Aynı zamanda araç bulunabilirlik sorununun azalması ve geçmiş aylarda alınan siparişlerin teslim edilmesi de satış rakamlarını destekledi.

2016 SATIŞINA YAKLAŞTI



Yılın başından bu yana her ay tarihin en yüksek aylık satışlarını kaydeden otomobil ve hafif ticari araç pazarı haziran ayında da tarihin en yüksek satış rakamına ulaştı. Geçmiş 12 ayın toplam satışları yaklaşık 981 bin adet ile 2016 yılında görülen satışların sadece 2 bin adet altında kaldı.



Otomobil ve hafif ticari araç kırılımına bakıldığında otomobil satışları haziranda yüzde 40,1 artışla 89 bin 833 adet, hafif ticari araç ise yüzde 27,3 artarak 21 bin 28 adet oldu.

