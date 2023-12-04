Otomotivde satışlar 11 ayda 1 milyonu aştı

Yükselen borçlanma faizlerine rağmen talebin kuvvetli kalmaya devam ettiği otomobil ve hafif ticari araç pazarı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39.8 artışla 115 bin 40 adete yükseldi.



Pazar 10 aydır devam eden rekor serisinin ardından kasım ayında tarihin en yüksek ikinci seviyesinde gerçekleşti.



Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre kasım ayında otomobil satışları yüzde 54,4 artışla 91 bin 424 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,3 artışla 23 bin 616 adet olarak gerçekleşti.

