Otomotivde temmuz rekoru

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) temmuz ayı verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı temmuz ayında yüzde 115,4, otomobil pazarı yüzde 109,4, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 137,5 oranında arttı.



Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 115,4 artarak 112 bin 459 adet oldu. Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,4 artarak 85 bin 916 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 137,5 artarak 26 bin 543 adet oldu.



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 83,1 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 79,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 95,7 arttı.

Elektrikli payı yüzde 3,4 oldu.



7 AYDA YÜZDE 63'LÜK ARTIŞ



Ocak-Temmuz döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 63,1 oranında arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,1 oranında artarak 668 bin 828 adet olarak gerçekleşti.



Otomobil satışları, aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 61,7 oranında artarak 516 bin 288 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 68 artarak 152 bin 540 adet oldu.



10 ARAÇTAN 7'Sİ BENZİNLİ



Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 355 bin 927 adetle yüzde 68,9 pay, dizel otomobil satışları 84 bin 336 adetle yüzde 16,3 pay, hibrit otomobil satışları 53 bin 49 adetle yüzde 10,3 pay, elektrikli otomobil satışları 17 bin 307 adetle yüzde 3,4 pay ve otogazlı otomobil satışları 5 bin 669 adetle yüzde 1,1 pay aldı.



Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 80,3 pay ve 122 bin 418 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; kamyonet gövde tipi yüzde 7,8 pay ve 11 bin 870 adetle ikinci sırada yer aldı.