Otopark fiyatları cep yakıyor

İstanbul'da yaklaşık 6 milyona yakın araç trafikte dolaşıyor.



Sürücüler için park etmek büyük sorun iken imdada kamuya ait otoparklar yetişmeye çalışıyor.



O otoparklar da dolunca rota özel otoparklara çevriliyor.

BİN LİRAYI GEÇEBİLİYOR



Bir saati 200 ile 400 TL arasında olan otopark ücretleri günlük kalacaksa lüks semtlerde bin lirayı da aşıyor.



Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy, Şişli ve Sarıyer gibi ilçelerde bu fiyatlar daha da yükselirken çoğu özel otoparkın fiyat tarifesi belirten bir tabelası bile yok.