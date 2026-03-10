Otorapor Türkiye'nin dört köşesinde modern hizmet ağına hız kazandırdı
10.03.2026 17:01
Sıfır ve ikinci el otomobil alımında şeffaf ve güvenilir hizmet sunmaya devam eden Otorapor, 2007 yılından bu yana yüzbinlerce müşterinin ekspertiz taleplerine en teknolojik imkanlarla karşılık vermeyi sürdürüyor. (İlandır)
Hem alıcı hem de satıcının tarafsız ve güvenilir taleplerine karşılık veren Otorapor Türkiye'nin farklı noktalarında 300'ü aşkın bayi ile müşteri memnuniyetini esas edinmiş durumda.
Sektörün "Kitabını" yazdı
Otorapor Oto ekspertiz, Sektörde son teknolojik yazılım altyapısı ile yenilikçi hizmet sunulurken profesyonel işçiliği de dijital ortamla birleştiriyor. Bu bağlamda OtoraporGo uygulaması iş ortaklarına mobil çözümler sunuyor.
Marmara'da 154, Akdeniz'de 25, Ege’de 32, İç Anadolu'da 48, Karadeniz'de 27 ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 9 bayiliğe sahip olan Otorapor "Bu işin kitabını yazdık" diyerek Türkiye'nin ilk ve tek oto ekspertiz kitabını da dijital formatıyla ücretsiz bir şekilde yayına alarak dikkati çekti.
Sektöre "akademik" bakış getirdi
Hiçbir otomobil alım-satım firmasıyla operasyonel ortaklığı bulunmadan, tamamen bağımsız ve tarafsız olarak profesyonel oto ekspertiz hizmeti vermeye devam eden Otorapor bir yılda yaklaşık 454 bin araca hizmet veriyor.
Otorapor kendi akademisinde verdiği eğitim ile oto ekspertiz sektörüne profesyonel ekspertiz uzmanları kazandırmaya devam ederken mevcut personelin bilgilerini güncel tutmak için belirli periyotlarda tazeleme eğitimleri de düzenliyor.
Gerekli eğitimleri alan ve sertifikalandırılan uzmanların görüşleri, bilirkişi raporu olarak kabul görüyor.
Otorapor Akademi'de sadece kendi bünyemizdeki adaylara değil, eğitim almak isteyen tüm uygun adaylar için eğitim veriliyor. Eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Profesyonel Oto Ekspertiz Sertifikası ile oto ekspertiz sektörüne kazandırılıyor. Akademide, Kaporta/Boya Eğitimi, Motor/Mekanik Eğitimi, Oto Ekspertiz Yazılımı Eğitimi
Müşteri veriliyor. Otorapor ve Temel Elektrikli Otomobil ve Otonom Sürüş Teknikleri eğitimleri veriliyor. Otorapor Akademi, kurulduğu tarihten bu yana 10.000'in üzerinde ekspertiz uzmanını sertifikalandırdı.
"Motorapor" ile önemli bir adım
Otorapor sadece binek ve ticari araçlara değil " Motorapor " iye de motosiklet alırken ve satarken de müşterileri ile temas halinde. Motosiklet ekspertizinde; motosikletin detaylı kontrolleri son teknoloji ekipmanlar kullanılarak alanında tecrübeli ekspertiz uzmanları tarafından gerçekleştirilirken tüm kontroller sonucunda detaylı motosikletin hasarı, arızası, sorunlu parçaları tespit ediliyor ve uzman görüşlerinin de yer aldığı bir ekspertiz raporu hazırlanarak müşterilere teslim ediliyor.
Filo yönetim süreci ve off-lease çözümler
Filo kiralamaları sonrası oto ekspertiz hizmeti de sunan Otorapor, Filo yönetimi süreçlerinde verimliliği artırmaya odaklandı. Bu yolla riskler minimize edilirken kiralama sözleşmesi sona eren araçlar için kalite standartlarında, bağımsız ve teknoloji odaklı ekspertiz hizmeti devreye alındı. Araçların kiralama sonrası durumunu tarafsız bir şekilde incelenirken normal kullanım aşınmaları ile kullanıcı hatasından kaynaklanan hasarlar, önceden belirlenmiş kriterlere göre ayrıştırılıyor. Otorapor Off-Lease Çözümleri de hizmetin bir parçası. Ekspertiz süreçlerini dış kaynak kullanarak yönetmekle birlikte operasyonel ve personel giderlerin azalması amaçlanıyor. Mevcut yazılımlarla (API) entegre çalışabilen dijital platform sayesinde raporları gerçek zamanlı takip edilebiliyor. Şirketlere özel hasar katalogları ve muayene prosedürleri ile tam uyum söz konusu.