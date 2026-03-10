Otorapor Türkiye'nin dört köşesinde modern hizmet ağına hız kazandırdı

Hem alıcı hem de satıcının tarafsız ve güvenilir taleplerine karşılık veren Otorapor Türkiye'nin farklı noktalarında 300'ü aşkın bayi ile müşteri memnuniyetini esas edinmiş durumda.

Sektörün "Kitabını" yazdı

Otorapor Oto ekspertiz, Sektörde son teknolojik yazılım altyapısı ile yenilikçi hizmet sunulurken profesyonel işçiliği de dijital ortamla birleştiriyor. Bu bağlamda OtoraporGo uygulaması iş ortaklarına mobil çözümler sunuyor.

Marmara'da 154, Akdeniz'de 25, Ege’de 32, İç Anadolu'da 48, Karadeniz'de 27 ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 9 bayiliğe sahip olan Otorapor "Bu işin kitabını yazdık" diyerek Türkiye'nin ilk ve tek oto ekspertiz kitabını da dijital formatıyla ücretsiz bir şekilde yayına alarak dikkati çekti.

Sektöre "akademik" bakış getirdi

Hiçbir otomobil alım-satım firmasıyla operasyonel ortaklığı bulunmadan, tamamen bağımsız ve tarafsız olarak profesyonel oto ekspertiz hizmeti vermeye devam eden Otorapor bir yılda yaklaşık 454 bin araca hizmet veriyor.

Otorapor kendi akademisinde verdiği eğitim ile oto ekspertiz sektörüne profesyonel ekspertiz uzmanları kazandırmaya devam ederken mevcut personelin bilgilerini güncel tutmak için belirli periyotlarda tazeleme eğitimleri de düzenliyor.

Gerekli eğitimleri alan ve sertifikalandırılan uzmanların görüşleri, bilirkişi raporu olarak kabul görüyor.