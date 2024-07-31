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Otoyol ücretini ödemeden geçenlere yönelik değişiklik yapıldı

Otoyol ücretini ödemeden geçenlere yönelik yönetmelik maddesinde değişiklik yapıldı.

Otoyol ücretini ödemeden geçenlere yönelik değişiklik yapıldı

Otoyollarda ücretini ödemeden geçiş yapanlara yönelik işlemlere ilişkin yönetmelik hükmü, Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun ile uyumlu hale getirildi.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle 'nün sorumluluğundaki otoyollarda ücretini ödemeden geçiş yapanlara yönelik işlemlere dair yönetmelik hükmü "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Hizmetleri Hakkında Kanunu" ile uyumlu hale getirilmiş oldu.

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