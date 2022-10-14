ÖTV indirimi gelecek mi? Otomobillere ÖTV indirimi gelir mi? (ÖTV'de son durum)

ÖTV indirimi, araç almak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Son olarak TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sektörde faaliyet gösteren esnaf için ticari araçlarda bir defaya mahsus ÖTV indirimi yapılmasını talep etti. Peki, ÖTV indirimiyle ilgili yeni bir haber var mı? ÖTV indiriminde son durum ne?



TESK BAŞKANI'NDAN ÖTV İNDİRİMİ TALEBİ



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ticari araçlar için ÖTV indirimi talep etti. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, ulaşım sektöründeki esnafın sorunlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.



Palandöken, yazılı açıklamasında, ulaşım sektöründeki esnafın sorunlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.



Sektörde faaliyet gösteren esnaf için ticari araçlarda bir defaya mahsus ÖTV indirimi yapılmasını talep eden Palandöken, "Otomobildeki kur artışı yüzde 100'ün üzerinde. Bu durumda daha önce yüzde 45 ÖTV'ye tabi bir otomobilin bugünkü ÖTV oranı yüzde 80 oldu. Daha da ötesi, vergisiz fiyatı 200 bin liranın altında otomobil kalmadığı için en düşük ÖTV oranı yüzde 80'e çıktı. Bu da araç fiyatlarının ekstra artmasına sebep oluyor. 2015'te olduğu gibi ticari araçlar için yeniden bir defaya mahsus ÖTV indirimi getirilmeli." ifadelerini kullandı.

"ARAÇ FİYATLARI 3 KAT ARTTI"



Palandöken, araç fiyatlarının yükselmesi sebebiyle son dönemde zorunlu trafik sigortası ve kasko primlerinde aşırı yükseliş yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"ÖTV matrahı güncellenmediği için araçların ÖTV oranları ve dolayısıyla satış fiyatları 3 kat arttı. Sigortasızlığın önüne geçmek ve piyasaların canlanması için bir defaya mahsus ÖTV oranları sıfırlanmalı ve yine ÖTV oranlarının eski seviyesine dönmesi için matrah güncellemesi yapılmalı."



BAKAN NEBATİ'DEN ÖTV AÇIKLAMASI



Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun söylemleri sonrasında ÖTV ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.



Bakan Nebati açıklamalarında, "Kimsenin bu tür sorumsuz konuşmalarla vatandaşları araç alma kararlarını yanlış yönlendirmeye hakkı yoktur. Bu tür davranışlar gerek vatandaşlara gerekse sektöre zarar verir. Kaldı ki şu anda otomotiv sektöründe ÖTV konusu gündemimizde yoktur" ifadelerine yer vermişti.

VATANDAŞIN ÖTV BEKLENTİSİ SÜRÜYOR



Ağustos ayında ikinci el otomobillere getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı, yatırım amaçlı alımların önünü kesmiş olsa da, bu sefer de artan fiyatlar yüzünden aylardır bayilerde araç bulamayanların sıfır otomobile erişimi zorlaştı.



Araç alımlarında BDDK'nın getirdiği kredi sınırı ve kredilere erişimde yaşanan sıkıntılar da otomobil alımını zorlaştıran diğer etkenler arasında.



Bu sebepler tüketicinin ÖTV güncellemesi ile fiyatların düşeceği ve otomobile erişimin kolaylaşacağı yönünde bir beklenti içerisine girmesine yol açtı