ÖTV indiriminde son durum ne? Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? (ÖTV ile ilgili son haberler)

ÖTV indirimi gelir mi? sorusunun yanıtı, otomobil sahibi olmak için araç fiyatlarının düşmesini bekleyen kişiler tarafından araştırılıyor. 2. el araç piyasasında yaşanan durgunluk nedeniyle ÖTV beklentisi iyice artmış durumda. Peki, ÖTV indiriminde son durum ne? Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖTV AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında kendisine gelen "ÖTV'yle ilgili yetkinizi kullanacak mısınız?" sorusuna, şu yanıtı verdi:



"A'dan Z'ye her şeyi o zaman konuşacağız. Şu anda bunu söylemek çok çok yanlış olur. Şunu söyleyeyim, bir elektrikli araç var önümüzde. Bunu özellikle teşvik etmek ve halkımıza sevdirmek bizim için önemli bir maharet olacak. 2022 Temmuz ayında zaten ÖTV indirimi yapılmıştı. Şimdi yeni vergi düzenlemesiyle motor gücü 160 kilovatı geçmeyen ve ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar için yeni vergi oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Bunların hepsini planlayarak yolumuza devam ediyoruz."

OSD BAŞKANI'NDAN ÖTV AÇIKLAMASI



ÖTV konusunda matrahın güncellenmesine ihtiyaç olduğunu dile getiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, ÖTV indirimine yönelik açıklamalarda bulundu.



Eroldu açıklamasında, "Böyle bir değişikliğin de olacağını ben beklemiyorum ama tabii sonuçta bu söylentiler, bu konuşmalar da iç piyasaya zarar veriyor bir yerde. Çünkü bunları dikkate alarak bazı müşterilerde erteleme kararları olabiliyor.



Bu mutlaka yönetmemiz gereken bir konu. Şimdi tabii ihraç pazarlarındaki bu talep daralması riskine karşılık bizim muhakkak otomotiv sanayini korumak anlamında, otomotiv sanayinin yarattığı istihdam, otomotiv sanayinin yarattığı ihracat, katma değeri korumak anlamında yukarıdaki maddelerle iç piyasanın desteklenmesi bizce son derece önemli bir yer teşkil ediyor." ifadelerine yer verdi.

TESK BAŞKANI'NDAN ÖTV İNDİRİMİ TALEBİ



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ticari araçlar için ÖTV indirimi talep etti. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, ulaşım sektöründeki esnafın sorunlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.



Palandöken, yazılı açıklamasında, ulaşım sektöründeki esnafın sorunlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.



Sektörde faaliyet gösteren esnaf için ticari araçlarda bir defaya mahsus ÖTV indirimi yapılmasını talep eden Palandöken, "Otomobildeki kur artışı yüzde 100'ün üzerinde. Bu durumda daha önce yüzde 45 ÖTV'ye tabi bir otomobilin bugünkü ÖTV oranı yüzde 80 oldu. Daha da ötesi, vergisiz fiyatı 200 bin liranın altında otomobil kalmadığı için en düşük ÖTV oranı yüzde 80'e çıktı. Bu da araç fiyatlarının ekstra artmasına sebep oluyor. 2015'te olduğu gibi ticari araçlar için yeniden bir defaya mahsus ÖTV indirimi getirilmeli." ifadelerini kullandı.