ÖTV indirimli araçta önemli değişiklik. Engelli araç tebliği yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) Tebliğine göre, ÖTV Uygulama Genel Tebliği’nde değişiklik yapıldı.

Yayımlanan tebliğde, ÖTV Kanunu'nun 7'nci maddesine göre; malul ve engelliler için kayıt ve tescile tabi yerli katkı oranı en az yüzde 20'den yüzde 40'a çıkarıldı. İstisna kapsamında alınacak taşıtlarda yerli katkı oranı en az yüzde 40 olarak belirlendi.

Bu oran, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayınladığı güncel beyanlara göre tespit edilecek. Araç alanların yanlış beyan verdiği tespit edilirse, gerekli işlemler yapılacak. Tebliğe göre, engelli aracı ÖTV indiriminden yararlananlar, 27 Aralık 2024 tarihinden sonra bu araçları 10 yıl süreyle satamayacak. Bu tarih öncesi alının araçlar için ise, haktan yararlandığı tarinden itibaren 5 yıl süreyle satılmasında engel bulunmuyor. Tebliğin 9. maddesinde şöyle denildi:

“7537 sayılı Kanun ile Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yapılan değişiklikle, 27/12/2024 tarihi itibarıyla, söz konusu istisnadan yararlanma hakkına ilişkin süre tüm malul ve engelliler için on yıla çıkartılmış olmakla birlikte, istisna kapsamında alınan araçların ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra satılması veya devrinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.”

ENGELLİ ARACI KAÇ YILDA SATILIR?

Bu araçların satışını yapanların dikkat etmesi gereken bir madde de tebliğe eklendi. Tebliğe göre, 27 Aralık 2024 tarihinden önce alınmış bir araç 5 yıl içinde satılsa bile, ilk edinim tarihinden itibaren 10 yıl süreyle ÖTV indiriminden yararlanamayacak. Yani, 2023 yılında alınan ÖTV indirimli araç, 2028 yılında satılabilicek ancak yeni bir araç alımı için 2033 yılı, yani 10 yıllık süre beklenecek. Tebliğin 10. maddesinde şöyle denildi:

"Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra satışı veya devri, taşıtın ilk iktisap tarihinden on yıl geçmedikçe malul ve engelliye istisnadan tekrar yararlanma hakkı sağlamaz.

Düzenleme ile ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra araç satışı ya da devri, yeni bir istisna hakkı sağlamayacak.

Tebliğ, 15 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Değişiklik hükümleri, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından uygulanacak.