ÖTV sonrası uzman isimden tüyo... Otomobil alacaklara zam uyarısı

Otomobil piyasası, son dönemde hem ÖTV düzenlemesi hem de elektrikli araçlara yönelik vergi artışıyla hareketli günler geçiriyor. Düzenlemenin ardından sıfır kilometre araç fiyatlarında artış yaşanırken, bu tablo ikinci el piyasasına da yansımaya başladı.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ntv.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, sektörün son durumunu anlattı.

"0 KİLOMETRE ARAÇLARDA YÜZDE 5-7'LİK ARTIŞ OLDU"

24 Temmuz’da yürürlüğe giren düzenlemenin etkilerini aktaran Yalçın, binek ve SUV segmentinde fiyatların ortalama yüzde 5, hafif ticari araçlarda yüzde 6–7 yükseldiğini belirtti.

Özellikle 4x4 pick-up modellerinde ÖTV oranının yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldığını hatırlatan Yalçın, “Bu sınıfta fiyatlar sert şekilde yükseldi. Elektrikli ve hibrit araçlarda da çift haneli artışlar görüldü” dedi.

İKİNCİ EL PİYASASI HIZLANDI

Yalçın, ÖTV dilimi sınırındaki modellerde markaların fiyat artışında çok dikkatli davrandığını belirterek, “Küçük bir zam bile bu araçları üst dilime taşıyabilir. Bu nedenle markalar fiyatlarını sabit tutmaya çalışıyor. Ancak kur ve maliyet baskısı artarsa dilim aşımı kaçınılmaz olacak” ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin ikinci el piyasasına da yansıyacağını söyleyen Yalçın, “ÖTV artışı yaşayan modellerin sıfır fiyatları yükselince tüketici ikinci ele yöneldi. Bu araçların ikinci elde daha hızlı değer kazandığını görüyoruz” dedi.

Temmuz ayında ikinci el satışlarının yüzde 9,4 artarak 680 bin adedi aştığını, yılın ilk 7 ayında satışların yüzde 8 büyüyerek 4,1 milyona ulaştığını aktardı.

"YIL SONU KAMPANYALARI CAZİP OLACAK"

Yalçın, yıl sonuna doğru markaların kampanyaları artıracağını belirtti.

Yalçın “Takas avantajı, sıfır faizli kredi ve satış destekleriyle fiyatların sübvanse edilmesini bekliyoruz. Bu dönemde kampanyalar tüketici için daha avantajlı koşullar sunacak.” ifadelerini kullandı.

ÖTV artışına rağmen elektrikli araçların cazibesini koruduğunu ifade eden Yalçın, “Yakıt tasarrufu, düşük bakım maliyetleri ve evde şarj imkanı, toplam maliyet avantajını sürdürüyor. Özellikle uzun vadeli kullanım için elektrikli araç hâlâ mantıklı” dedi.

İkinci el piyasasında istikrar sağlayan “6 ay – 6 bin kilometre” kuralının 2026’ya kadar uzatıldığını hatırlatan Yalçın, “Bu düzenleme piyasanın sağlıklı işlemesini sağladı. Yeniden uzatma ihtimali de gündemde olabilir” diye konuştu.