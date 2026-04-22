ÖTV'si araç yönetmeliği yayınlandı, artık başvuru yapılabilir

Resmi Gazete 'de yayımlanan tebliğle yüzde 90'ın altında ve yüzde 40'ın üzerinde engeli olan bireylerin Özel Tüketim Vergisi 'nden muaf olarak otomobil alımına yönelik ayrıntılar belli oldu. Yönetmelikte alıcının yapması gereken işlemler tarif edildi.

Alıcı, bu haktan yararlanmak için dilekçesiyle birlikte sağlık kurulu raporunun bir örneğini, elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneğini getirecek. Dilekçede, satış faturasının, aslının aynı olduğunu gösterir onaylanmış fotokopisi de olacak ve bu dilekçe vergi dairesine verilecek.

Vergi dairesi başvuruyu inceleyecek, sağlık kurulu raporundaki ortopedik engel oranının yüzde 40'ın ve üzerinde olduğu ve kişinin ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamadığı netleştirilecek. Yönetmelikte şöyle denildi:

"Ortopedik engel oranı, malul veya engellinin sadece ortopedik engeli bulunması halinde, engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen orandır. Malul veya engellinin ortopedik engeli dışında başka engeli bulunması halinde, istisnadan yararlanılabilmesi için engellilik sağlık kurulu raporunda yer alan ortopedik engel teşhisinin karşısındaki engel oranının %40 ve üzerinde olması gerekir.

Malul veya engellinin engel oranı %40’ın altında birden fazla ortopedik engelinin bulunması halinde, ortopedik engel oranları, Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde belirlenen hesaplama yöntemiyle toplanır. Vergi dairesince, engellilik sağlık kurulu raporundan ortopedik engel oranının tespit edilememesi veya hesaplanamaması halinde raporu düzenleyen hastaneden ortopedik engel oranının %40 ve üzerinde olup olmadığı teyit edilir.

Bu tespitler ve engellilik sağlık kurulu raporunun geçerli ve malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il sağlık müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine, istisna uygulandığını gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” mükellefe verilir.”



Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engellilerden ortopedik engelleri nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına karar verilen engelli bireylere de Kanun kapsamında belirlenen taşıtların ilk iktisabında 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnası uygulanması geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girmişti.



Son yayımlanan tebliğe göre, engel oranı yüzde 90'ın altında olan, ortopedik engeli yüzde 40 ve üzeri olan ancak engeli nedeniyle ehliyet alamayanlar ÖTV'den muaf tutulacak.



Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve diğer her türlü vergiler dahil bedellerinin 2 milyon 873 bin 900 Türk Lirası'nın altında olması ve aracın yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor.



Ayrıca 2800 cc veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up alınabilecek.



Ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayanlar, motor silindir hacmine bakılmaksızın tüm motosiklet modellerini ÖTV'siz alabilecek.