ÖTV'siz araç düzenlemesi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete 'de yayımlanan tebliğle yüzde 90'ın altında ve yüzde 40'ın üzerinde engeli olan bireylerin Özel Tüketim Vergisi 'nden muaf olarak otomobil alımına yönelik ayrıntılar belli oldu.



Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engellilerden ortopedik engelleri nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına karar verilen engelli bireylere de Kanun kapsamında belirlenen taşıtların ilk iktisabında 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnası uygulanması geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girmişti.



Son yayımlanan tebliğe göre, engel oranı yüzde 90'ın altında olan, ortopedik engeli yüzde 40 ve üzeri olan ancak engeli nedeniyle ehliyet alamayanlar ÖTV'den muaf tutulacak.



Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve diğer her türlü vergiler dahil bedellerinin 2 milyon 873 bin 900 Türk Lirası'nın altında olması ve aracın yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor.



Ayrıca 2800 cc veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up alınabilecek.



Ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayanlar, motor silindir hacmine bakılmaksızın tüm motosiklet modellerini ÖTV'siz alabilecek.