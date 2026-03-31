ÖTV'siz araç girişimi. Dalcı, tek tek açıkladı. Korsanla mücadele ve erken emeklilik sözü

Taksilerin verimli çalışması için proje geliştirdiklerini, taksi çağırma uygulamasını devreye alacaklarını, ÖTV'siz araç alımı yapılması için girişimlerinin bulunduğunu, taksicilere özel uygun fiyatlı tatil imkanının sunulacağını, gerçek usulde vergilendirme konusunda sistemi değiştirmek için çabaladıklarını, korsan taksiyi tamamen bitirmek için hukuki hamlelerin olacağını, taksi plakalarının değerinin hak ettiği seviyeye ulaşacağını, plaka fiyatı manipülasyonu yapanlarla mücadele edeceklerini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taksi plakası ihalelerinin kanunsuz olduğunu belirten İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Dalcı, NTV.com.tr'ye özel olarak soruları yanıtladı.

TAKSİLERİN YÜZDE 52'Sİ BOŞ GEZİYOR

Taksilerde verimliliği artırmak için çalıştıklarını ifade eden Dalcı "İstanbul'da taksiler yüzde 48 verimlilikle yani doluluk oranı ile çalışıyor, yüzde 52 oranında ise boş geziyor. Bu, hem esnaf için ciddi bir mali kayıp, hem de trafik için ekstra bir yük getiriyor. Yapacağımız durak entegreli uygulamayla hem taksi duraklarımıza destek olacağız, hem de taksilerimizin verimlilik oranını yüzde 90'lara çıkaracağız. Her taksi durağının bir bölgesi olacak, taksiler bu bölgelere girdiklerinde durakta sıraya otomatik olarak girecekler ve sıraya göre iş alacaklar." dedi.

İTEO'NUN AKILLI TELEFON UYGULAMASI GELİYOR

Taksiciler dışında girişimcilerin kurduğu ve büyük komisyonlarla servet edindikleri uygulamalar yerine taksi esnafı İTEO'nun geliştirdiği taksi çağırma uygulamasını kullanacak. Dalcı, kısa süre sonra mobil uygulamanın devreye gireceğini ve tüm telefonlarda kullanılacağını ifade etti.

Ayrıca Dalcı, yüksek komisyon alan taksi akıllı telefon uygulamalarına yönelik olarak şunları söyledi:

"Özellikle taksi kullanan vatandaşlarımızdan hiçbir hizmet bedeli almamalarını ve şoför komisyonlarını oranlarını da düşürmelerini, bu şirketlerden talep ettik. Aplikasyon firmalarına karşı bu konuda tavrımız net."

"ÖTV'SİZ ARAÇ GİRİŞİMLERİ SÜRÜYOR"

Temmuz 2019'dan sonra Özel Tüketim Vergisi muafiyeti taksilerde sona erdi. Dalcı "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir sözü var. İnşallah bu sözün yerine getirilmesini bekliyoruz. Özellikle İstanbul'da ticari Taksiler için belediye tarafından getirilen yaş sınırı ile, esnaf aracını 9 yaşında değiştirmek zorunda kalıyor.

Bu kural Türkiye'nin hiçbir ilinde yok. Şu an bir araba değiştirmek, esnafa asgari olarak 1,5 milyon liraya mal oluyor. Araç değiştirmek için kredi çekerek en az 4 yıl borç ödeyen esnaf, bu 4 yılın sonunda değerini yüzde 80 kaybetmiş ve eskimiş bir araçla baş başa kalıyor. Bu kısır döngüden ancak ÖTV -KDV muafiyetli ticari araçlarla kurtulabiliriz." dedi.

"VERGİ SİSTEMİNDE BAKANLIK HATA YAPIYOR"

Gerçek usulde vergilendirmeden yana olmadıklarını belirten Dalcı "Birincisi sistemin yasal olmayan diye adlandırdığınız ve algı yaptığımız durum şudur; Özellikle fiiliyatta miras yoluyla veya belediyenin koyduğu şoför yaşı kuralı yüzünden aracını işletemeyen taksi sahipleri, araçlarını işletilmek üzere kiraya veriyor, bu hayatın doğal akışına uygun bir eylemdir. İkincisi, evet taksi şoförleri yevmiye usulü çalışır, kendi nam ve hesabına çalışır, ancak mevcut kanuna göre işçi pozisyonunda sigortalı olduğu için, vergi mükellefi değildir. Yeni sistemde araçların cirosu üzerine odaklanan Bakanlığımız, bu konuda bir hata yapacak ve toplam ciro üzerinden araç sahibini vergilendirme yoluna gidecektir. Oysa toplam cironun içinde şoför payı da vardır. Bu yüzden yazar kasa sisteminin devletimize sağlıklı veri aktaramayacağı ortadadır. Bizlerin talebi; götürü usul vergilendirme sistemine göre yılda 2 taksit olmak üzere devletimizin belirleyeceği tutar üzerinden vergi ödemektir." açıklamasında bulundu.

"MÜLKİYET KANUNU'NA TAKSİ ESNAFI ALEYHİNE ÇOK MADDE VARDI"

Mülkiyet Kanunu taslağına ilişkin olarak açıklama yapan Dalcı "Bizler Taksi esnaf grubu olarak Ankara'ya gittik, çekincelerimizi taleplerimizi siyasilerimize ilettik. Mülkiyet Kanunu şu an rafta. Bununla ilgili yeni bir çalışma yapıldığında elbette ki taksi esnafımızın menfaatlerini ve haklarını koruma doğrultusunda, esnaf temsilcisi olarak müdahil olacağız." sözlerini söyledi.

ŞOFÖRLER İÇİN EK-6'DAN ÇIKIŞ YOK

EK-6'ya tabi çalışan taksi şoförleri kendi Sosyal Güvenlik Primlerini kendileri ödüyor. Bu konuya ilişkin olarak Dalcı "Şu an böyle bir çalışma yok. Mevcut sigorta sistemi, taksi sektörüne uygun bir sigorta sistemi değildir. Bu konuda taksiciliğin ve mesleğin doğasına, çalışma şartlarına uygun yeni bir düzenleme yapılması sektörü rahatlatacaktır. 4-A kapsamında sigortalı tüm şoförlerimiz işsizlik maaşı alabilir." dedi.

TAKSİCİLERE YIPRANMA PAYI GELECEK

Uzun saatler stres altında trafikte çalışan taksi şoförleri için Fiili Hizmet Süresi Zammı (yıpranma payı) kapsamından yararlanmaları için harekete geçileceğini belirten Dalcı, bu sayede şoförlerin erken emekli olabileceğini söyledi.

TAKSİCİLERE ÖZEL VE UYGUN FİYATLI TATİL İMKANI

İzmir'in Çandarlı ilçesinde denize nazır halde bulunan İTEO'nun oteli bu yıl da taksi şoförlerine hizmet sunacak. Dalcı "Sezonda otelimiz açılacak, özellikle üyelerimize ve şoför esnafımıza uygun fiyatla konaklama imkanı sunacağız." dedi.

TAKSİLERDE FİŞ KESME ZORUNLULUĞU

Dalcı, gerçek usule geçen taksilerde taksi mali cihazı takılana kadar bilinen makbuz şeklindeki perakende satış fişinin kesilmeye devam edeceğini söyledi.

"TAKSİ PLAKASI FİYATI MANİPÜLASYONUNDA TAVİZ OLMAYACAK"

Taksi plakası fiyatlarını galerici ve komisyoncular belirliyor. 20 bin civarında taksici ise galerici/komisyoncuların belirlediği fiyatları kabul etmek zorunda kalıyor. Bu duruma ilişkin Dalcı "Fiyat manipülasyonu konusunda, yeni dönem İTEO yönetimi olarak tavizimiz olmayacak. Taksi esnafımızın menfaati doğrultusunda, plakalarımızın hak ettiği değere ulaşması için her türlü çabayı göstereceğiz. Bu çabayı gösterirken fiyat manipülasyonu yapan her türlü oluşumun karşısında olacağız. İTEO seçimleri sürecinde esnafımıza seçim vaatlerimiz olarak pek çok projeyi sunduk. 4 yıllık görev süremizce, projelerimizi bir bir hayata geçirdikçe, taksi plakalarının hak ettiği değere ulaşacağını planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

KORSAN TAKSİLERLE MÜCADELE

Korsan taksilerle mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Dalcı "Korsanla mücadeleyi etkin olarak sürdürüyoruz, cezaların artması ile doğru orantılı denetimlerin artmasını da talep ettik. Şu an cezalar çok yüksek ve caydırıcı seviyede. Bunun dışında devam eden korsan Martı TAG davasında, davaya ivme katacak ve hızlandıracak aksiyonlarımız olacak. Ama hepsi bir yana, bu konuda yasal düzenleme şart ve bu bizim seçim vaatlerimizden biridir. Bu konuda kesinlikle kanuni düzenleme yaptıracağız." dedi.

Yazılımda isim ve logonun değişmesiyle mevcut korsan taksi uygulamalarının yasaklanması halinde yeni isimle yeniden saatler içinde yeniden faaliyete geçmesine ilişkin olarak da Dalcı şunları söyledi:

"Olayın gayet net farkındayız. Bunun için yasal düzenleme yapılması gerekiyor ve yaptıracağız."

"YURT DIŞINDAKİ TAKSİ UYGULAMALARI BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

Yurt dışında kullanılan Uber, Lyft gibi taksi uygulamalarına ilişkin olarak Dalcı "Türkiye'de tahditli ticari taksi plaka sistemi vardır. Bu devletimizin koyduğu bir kuraldır, Türkiye bir hukuk devletidir. Bizler, esnafımızın hak ve hukukunu korumakla mükellefiz. Diğer ülkelerde yapılan sistemler bizi ilgilendirmiyor.

Biz sadece bizlere faydası olan teknolojik yeniliklerin takipçisi olup, buradan bize uygun kazanımlar elde etmeye odaklanıyoruz." dedi.

"GÜNÜN HER SAATİNDE TAKSİLER BOŞ"

Dalcı, taksilerin iş hacminin düştüğünü, günün her saatinde iş bekleyen boş taksi bulunabileceğini, İstanbul'da taksi plakası sayısında artışa gerek olmadığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an hangi taksi durağına giderseniz gidin, günün her saatinde iş bekleyen boş taksiler göreceksiniz. Pik saatler olarak adlandırdığımız, trafiğin yüzde 90 yoğun olduğu saatte istediğiniz kadar sayıyı artırın, teker dönmediği için taksi ve yolcu birbirine ulaşamıyor. Taksi taşıdığı yolcuyu indirip, yeni bir yolcuya yönlenemiyor. Burada birinci etken aşırı trafik yoğunluğu. Şu an İstanbul'da sayı artışına gerek yoktur, mevcuttaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ihaleler, sadece halk otobüslerine olan borcunu ödemek için yapılıyor. İBB'ye finansman kaynağı temin etmek amaçlı ihalelerdir. Hiçbir bilimsel veriye dayanmamaktadır. Taksi sektörü düşünüldüğü gibi büyük kazançlar elde edememektedir. Taksici artık aracını zor değiştirir hale gelmiştir. Tekerin dönmesi, sadece günü kurtarmak ile alakalıdır. Korsan, bugün neredeyse bizim yüzde 50'ye varan oranlarda işimizi ve ekmeğimizi çalmaktadır."

"İBB'NİN UYGULAMA BAZLI TAKSİLERİ KANUNSUZ"

Dalcı "Uygulama bazlı taksilere ilişkin iptali için süren bir davamız var. Umuyorum ki devam eden bu davadan en kısa sürede olumlu sonuç alacağız. Şu an İBB'nin yaptığı bu ihalelerle satılan araçlar hem kanunsuz olarak, hem de ihale şartnamesine aykırı olarak çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.