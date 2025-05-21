Oyuncakta sağlık tehdidi: Satışı yasaklandı, raflardan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı.

Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, söz konusu oyuncağın sağlık açısından risk taşıdığı tespit edildi.

Yapılan analizlerin ardından ürünün hem raflardan kaldırılması hem de satışının tamamen durdurulması kararlaştırıldı.



Ticaret Bakanlığı, güvensizliği tespit edilen ürünleri düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla duyurmaya devam ediyor.

Sistem, tüketicileri riskli ürünler konusunda bilgilendirmeyi ve güvenli alışveriş ortamı oluşturmayı hedefliyor.



Yetkililer, vatandaşlara çocukları için oyuncak seçerken ürünün güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

