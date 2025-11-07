Ozan Elektronik Para'da gözaltı ve el koyma

Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden 7258 sayılı Kanuna aykırı şekilde yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirleri ile, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/175787 sayılı dosyasında yer alan ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 241'inci maddesinde düzenlenen pos tefeciliği eylemlerine iştirak etmek ve bu suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edilmişti.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Yürütülen mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suç gelirlerinin finansal sisteme meşru bir işlem görüntüsü altında sokulması amacıyla kullanıldığı kanaatine varılmıştı.



MASAK, TCMB ve dış denetim raporları ile desteklenen bulgular ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hali hazırda yürüyen 2024/175787 sayılı soruşturma dosyasına göre; sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği, şirketin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı ortaya konulmuştu.

Yine yapılan incelemelerde, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı, şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dâhil edildiği ve bu gelirlerin Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden aklandığı tespit edilmişti.



Bu kapsamda 31/10/2025 tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyonda, suç gelirlerinin aklanması sürecini yönettiği değerlendirilen şirket üst yönetiminde bulunan şüpheliler hakkında işlem yapılmış, altı şüpheli tutuklanmıştı. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle ilgili yürütülen malvarlığı araştırmalarında toplam 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el koyma işlemi uygulanmış, delillerin karartılmasının önlenmesi ve mali yapının korunması amacıyla şirkete TMSF kayyımlığı atanmıştı.



YENİ GÖZALTI VE EL KOYMA VAR



Devam eden çalışmalar neticesinde, pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanması eylemlerine yalnızca şirket üst yönetiminin değil, şirketin farklı birimlerinde görev alan; eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de iştirak ettiği yönünde kuvvetli bulgular elde edildi.

Bu çerçevede, tespit edilen on altı şüpheliden on biri hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin öncül suç tarihlerinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el koyma Sulh Ceza Hâkimliği kararınca el konuldu.